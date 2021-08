Magdalena Stępień tęskni za Jakubem Rzeźniczakiem? "Genów nie oszukasz"

Magdalena Stępień o rozstaniu z Jakubem Rzeźniczakiem

W mediach co jakiś czas pojawiają się komentarze Magdy dotyczące rozstania z piłkarzem. Podkreśla w nich ona, że bolą ją udostępniane zdjęcia z nową partnerką Jakuba w momencie, w którym dopiero co urodziła ich syna. Niedawno postanowiła odnieść się do sprawy poprzez Instagrama. Zaznaczyła wówczas, że to jej ostatni komentarz na temat tej relacji.