Magdalena Wójcik pojawiła się na premierze spektaklu. Wyglądała kwitnąco

Magdalena Wójcik pojawiła się na premierze spektaklu pod tytułem "Kobieta, która ugotowała męża". Aktorka wyglądała świetnie, zdecydowała się na sukienkę o bardzo modnym princie.

Magdalena Wójcik pojawiła się na premierze spektaklu (ONS.pl)

Magdalenę Wójcik możemy kojarzyć z takich kultowych produkcji jak "Klan" czy "Pierwsza miłość". Grała również w serialu "Kocham Klarę". Aktorka na jakiś czas zniknęła ze ścianek i życia publicznego. Wolała skupić się na swoim życiu prywatnym i macierzyństwie. Teraz jednak zdecydowała się pojawić na premierze spektaklu pod tytułem "Kobieta, która ugotowała męża". Wyglądała świeżo i dziewczęco. Miło było zobaczyć ją w tak znakomitej formie.

Magdalena Wójcik pojawiła się na ściance

Aktorka zdecydowała się na luźną sukienkę, która sięgała do kostek. Zdecydowanie o tej kreacji nie możemy powiedzieć, że jest nudna. Zwierzęcy print jest jednym z najmodniejszym w tym sezonie. Do szarej sukienki celebrytka dobrała czarne botki oraz torebkę na ramię w tym samym kolorze. Magdalena Wójcik postawiła również na delikatny makijaż i naturalne fale. Całość wyglądała bardzo stylowo i modnie. Aktorka zadecydowanie wie, co w modzie piszczy.

Premiera spektaklu "Kobieta, która ugotowała męża"

Na tej samej premierze pojawiła się również Marta Chodorowska, którą widzowie mogą kojarzyć z podobnych produkcji. 38-latka występuje również na deskach teatralnych, od jakiegoś czasu jest związana z warszawskim Teatrem Kamienica. Chodorowska wciela się w jedną z głównych postaci w tym przedstawieniu