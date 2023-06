"Magiczne" buty Opczowskiej optycznie wydłużają nogi. Już są hitem lata

Transparentne klapki na obcasie, długi czas kojarzyły się ze stylem klubów disco z lat 80. i tancerkami z Las Vegas. Od kilku lat znane celebrytki i szanowani projektanci robią wszystko, żeby takie modele weszły do mainstreamu i były z dumą noszone przy każdej możliwej okazji. To niełatwe zadanie w końcu im się udało – tego lata kolejne gwiazdy dołączają do grona fanek przezroczystych butów. Ale nie tylko Kim Kardashian czy jej siostra Khloe lubią ten trend – obuwie z transparentnego tworzywa bez trudu można zauważyć również na ulicach.