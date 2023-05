To najmodniejsze klapki nadchodzącego lata. Już pokazała się w nich nawet Jennifer Lopez

Jak to zrobić, żeby latem nie zawracać sobie głowy tworzeniem czasochłonnych stylizacji, ale wyglądać świetnie? W większości wypadków modny i ciekawy efekt uzyskasz, z rozmysłem wybierając buty – to one nadają outfitowi charakteru, bez względu na to, czy wkładasz top i jeansowe szorty, czy koronkową sukienkę. W tym roku szczególnie warto zwrócić uwagę na model obuwia, który lada chwila nie będzie miał sobie równych.