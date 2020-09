Maja Bohosiewicz nie ma litości dla fanki. Obserwatorka trafiła w czuły punkt

Maja Bohosiewicz o związku

"Ok, to jest mój mąż. Może nie znacie. Ale tak! Tak! Jestem mężatką! Ja wiem. Wiele osób z was jest w szoku, kto mógł wyrwać tę świetną foczkę, kto jest tym szczęściarzem. Oto on. Tomasz. Bardzo go kocham. Mamy kilka zasad w związku: nie wyjeżdżamy bez siebie, nie robimy przerw w kontakcie na dłużej niż 5 godzin w ciągu dnia i jakoś nam się to spina. Ja go ubieram. On płaci rachunki za telefon. Ot, taki chłopak" – czytamy w zabawnym wpisie gwiazdy.