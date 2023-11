Maja Bohosiewicz została okradziona. Apeluje do internautów

Maja Bohosiewicz zajęła się biznesem

Bohosiewicz postanowiła wycofać się z aktorstwa na rzecz prowadzenia biznesu. Od 2015 do 2018 roku była właścicielką kwiaciarni Flower Store. Później razem z mężem założyli własną markę odzieżową Le Collet. Okazało się, że doprowadziło to do wielkiego sukcesu finansowego.