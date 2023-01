Mają czwórkę dzieci. Nigdy nie śpią razem w łóżku

Miriam i Aron są małżeństwem z czwórką dzieci - czterema córkami. Oboje są ortodoksyjnymi Żydami, którzy poważnie podchodzą do kwestii związanych z religią oraz wiarą. Te wpływają m.in. na ich życie małżeńskie i seksualne, o których Miriam opowiedziała w rozmowie z "The Sun". Wyznała, że jakiś czas temu podjęli wspólną decyzję o osobnych sypialniach, co tylko umocniło ich relację oraz życie intymne.