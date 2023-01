Maja Frykowska wyznała prawdę o seksie w "Big Brotherze". "Dzięki Bogu"

Maja Frykowska mówi o seksie w "Big Brotherze". "Wiele rzeczy było naciąganych"

Frykowska w rozmowie z Plotkiem odniosła się do tamtych wydarzeń. Jej zdaniem, gdyby cała sytuacja wydarzyła się dzisiaj, nikt by jej nie zauważył i na pewno nie wywołałaby takiej afery. - Żeby było śmieszniej, to nagle się okazuje, dzięki Bogu, że to się stało wtedy, bo dzisiaj zobacz, co się dzieje w telewizji, w ogóle nie byłabym zauważona. Nikt by nie wiedział, kto to jest Frykowska. Oczywiście wiele rzeczy było naciąganych. Śmieję się, mam ogromny dystans do tego w tej chwili - mówiła.