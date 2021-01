Maja Herman o wyroku TK. "Cisza jest bardziej wymowna niż słowa"

" Jak można traktować podstawowe prawa człowieka do wolności i prawo do decydowania o sobie, tak obrzydliwie instrumentalnie. Nawalili ze szczepionkami, przez co jesteśmy prawie ostatni jako kraj. Ma to przełożenie na cały ten śmieszny karnawał z zamykaniem jednych, kosztem drugich. Więc żeby znów skłócić całe społeczeństwo, wywołajmy wojnę ideologiczną" - kontynuuje Herman.