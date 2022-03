Maja Hirsch wychowywała się w Rosji. "Wspominam to fantastycznie"

"W ich pojęciu Rosja to był cały świat"

Aktorka opowiedziała również o mentalności swoich znajomych z dzieciństwa. - Moje koleżanki Rosjanki zapytały mnie, czy Polska to jest 17. republika ZSRR. W ich pojęciu Rosja to był cały świat i każdy kolejny kraj to była kolejna republika - opowiedziała w rozmowie.