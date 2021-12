Maja Ostaszewska przeciwko cierpieniu zwierząt. Podpisała petycję do ministra rolnictwa

Maja Ostaszewska jest jedną z najbardziej zaangażowanych polskich aktorek zarówno w sprawy społeczne, jak i sprawy dotyczące zwierząt. Ostaszewska niedawno wybrała się na granicę polsko-białoruską, czym podzieliła się na swoim profilu na Instagramie, nie tylko pokazując, jak wygląda obecnie życie migrantów, ale także chcąc nieść im pomoc. Choć została za to mocno skrytykowana, nie wycofuje się ze swojej działalności. Teraz angażuje się w zachęcanie społeczeństwa do podpisywania petycji, wzywającej do zakazu sprzedaży żywych karpi.