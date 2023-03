Niedawno ruszyła druga edycja programu "Twoje 5 Minut", której pomysłodawcą jest youtuber, Karol Wiśniewski, znany szerszej publiczności jako Friz. Jeden z ostatnich odcinków przykuł uwagę Mai Staśko, która postanowiła odnieść się do jednego z fragmentów. Padły mocne słowa.

"Twoje 5 Minut" to program, w którym o sławę, a przy tym też wielkie pieniądze, walczą początkujący influcenerzy. Friz, który jest pomysłodawcą formatu, właśnie ruszył z jego drugą edycją. Uczestnicy w każdym z odcinków muszą brać w udział w różnych zdaniach, a na koniec osoby, które najgorzej poradziły sobie z konkurencjami, odpadają.

Ostatni odcinek zwrócił uwagę Mai Staśko. Aktywistce szczególnie zapadła w pamięci scena, gdzie jury ocenia dwójkę uczestników: Oliwiera Kałużnego oraz Maję Firek. Para wcześniejszą noc spędziła razem w łóżku. Dociekliwy Friz dopytywał, czy było to jedno łóżko.

Uczestniczka zaprzeczyła, przyznając jednak, że były ze sobą połączone . Inny członek jury, Wujek Łuki, zapytał parę czy podczas snu do czegoś między nimi doszło. Zwrócił także uwagę, że może jedno z nich tego nie pamięta. To właśnie ta wypowiedź bardzo nie spodobała się Mai Staśko. Celebrytka nie szczędziła krytyki twórcom programu:

Aktywistka w obszernym poście na Instagramie zaznaczyła, że nie można żartować z tego typu zachowań. Podkreśliła, że stosunek z nieświadomą tego osobą, to gwałt. Przytoczyła także sytuacje z własnego otoczenia, gdzie ofiary wstydziły się zgłosić sprawę na policję.

Maja Staśko zauważyła, że program "Twoje 5 Minut" jest szalenie popularny wśród młodzieży. Właśnie dlatego zażądała, by nie żartować z tego typu spraw na wizji. Jej zdaniem takie zachowania nie tylko mogą powodować, że osoby, które rzeczywiście znalazły się tej sytuacji, będą wstydziły się poprosić o pomoc.

Aktywistka w poście na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 240 tys. osób, wystosowała wobec Friza oraz innych twórców programu "Twoje 5 Minut" jasne żądania. Jej zdaniem fragment, który pojawił się w odcinku, powinien być z niego usunięty. Na tym jednak nie koniec. Według niej niezbędne są także przeprosiny skierowane do widzów oraz wyjaśnienie, że stosunek z nieświadomą, często śpiącą osobą to również gwałt. Niestety Friz nie odpowiedział jeszcze na oskarżenia Mai Staśko.

