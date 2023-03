300 tys. zł miesięcznie. 27-latka pokazała, na czym zarabia

27-latka bardzo szybko zaczęła się wyróżniać na tle rówieśników wysokim wzrostem. 196 cm mierzyła już w wieku 14 lat, co - jak mówiła w "The Sun" - powodowało u niej duże kompleksy.

W rozmowie z tabloidem kobieta opowiedziała o długiej drodze do zaakceptowania swojego wzrostu, doświadczeniach związanych z zastraszaniem przez rówieśników oraz o decyzji, jaką w pewnym momencie podjęła, zmieniając swój wielki kompleks w atut.

Wyznała też, że jako nastolatka była gnębiona i zastraszana, przez co kilka razy zmieniała szkołę. Wspomniała o tym, że długo się garbiła licząc na to, że choć trochę ukryje swój wzrost.

- Któregoś dnia obudziłam się i zdałam sobie sprawę, że nie chcę przez resztę życia pracować 60 godzin tygodniowo, całkowicie niedoceniana, źle opłacana i wyczerpana - powiedziała. Zdecydowała więc zacząć zarabiać na tym, co wyróżnia ją z tłumu, czyli właśnie na wzroście.

- Mój wzrost to nisza – szczerze mówiąc, nie spotkałem kobiety wyższej ode mnie! - stwierdziła i z dotychczasowego kompleksu uczyniła znak rozpoznawczy, na którym - jak się okazuje - zaczęła całkiem nieźle zarabiać.

27-latka obecnie pracuje jako prezenterka telewizyjna i prężnia działa w mediach społecznościowych. Dodatkowo kobieta zarabia też na platformach, na których odpłatnie dzieli się z obserwatorami swoimi prywatnymi materiałami. Jak przyznała w rozmowie z "The Sun", w jednym miesiącu potrafi zarobić w ten sposób nawet 60 tysięcy funtów (ok. 300 tys. zł).

- Teraz to miłe uczucie wiedzieć, że zarabiam znaczną ilość pieniędzy na tym, z czym wcześniej walczyłam - dodała.

