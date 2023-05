Mają "truskawkowe" nogi. Oto ich przyczyna

Najczęstszą przyczyną powstawania efektu "truskawkowych nóg" jest zła higiena narzędzi do golenia. Tyczy się to zarówno maszynek jak i depilatorów. Choć rzadko kto używa maszynki jednorazowej tylko jeden raz, wiele kobiet korzysta z niej zdecydowanie za długo. Gdy na ostrzach pojawia się rdza, jest już zdecydowanie za późno. Oznacza to, że powinniśmy już dawno ją wyrzucić.