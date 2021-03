Majątek księcia Harry’ego. Zdradził, ile odziedziczył po swojej mamie

Majątek księcia Harry’ego po matce

Spora część majątku księcia to głównie pieniądze, jakie otrzymał w spadku po matce. Na początku było to 10 milionów funtów, ale z czasem zostały one zainwestowane oraz pomnożone. Źródłem była ugoda rozwodowa Diany i Karola, lecz również biżuteria, aukcja, gotówka i osobiste przedmioty z Pałacu Kensington. Według "The Mirror" majątek Harry’ego może wynosić nawet 20 milionów funtów.