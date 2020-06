Makijaż dzienny dla dojrzałych kobiet. Odmłodzi i zamaskuje niedoskonałości

Niezwykle ważne dla cery dojrzałej są odpowiednio dobrane kosmetyki . Dobry podkład, rozświetlacz , cienie do powiek w pasujących do urody odcieniach, potrafią zdziałać cuda. Makijaż dzienny powinien być lekki i naturalny niezależnie od wieku. Stosując te triki, sprawisz, że zawsze będziesz wyglądać promiennie i młodo.

Makijaż dla cery dojrzałej. Baza rozświetlająca

Makijaż dla cery dojrzałej. Odpowiedni podkład

W codziennym makijażu postaw na lekki nawilżający i rozświetlający podkład odpowiedni dla twojej cery. Strzałem w dziesiątkę będą produkty naturalne i wegańskie. Nie podrażnią cery, a wydobędą z niej to, co najpiękniejsze. Pamiętaj, żeby nie nakładać podkładu palcami. Używaj do tego gąbeczki. Polecanymi podkładami dla cery dojrzałej są Yves Rocher Pure Light, L'oreal Paris Age Perfect, Clinigue Superbalanced, Max Factor Radiant Lift czy Lancome Tient Idole Ultra Wear.