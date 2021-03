Makijaż na wesele - triki, aby był trwalszy

Wesele to ważne wydarzenie nie tylko dla pary młodej, ale również dla jej bliskich. Większość pań chce tego dnia wyglądać wyjątkowo i szczególnie przygotowuje się na to przyjęcie. Nieodłącznym elementem wielu stylizacji jest perfekcyjny makijaż. Jak wykonać go samodzielnie w domu, aby przetrwał całą noc i był efektowny?

Share

Makijaż na wesele - jak wykonać go w domu? Źródło: Getty Images