Makijaż permanentny ust. Na czym polega i dlaczego warto?

Makijaż permanentny ust – jak wygląda zabieg?

Na początek każda pacjentka wypełnia ankietę, w której odpowiada się na pytania aktualnego stanu zdrowia. Następnie przed samym makijażem permanentnym ust lingeristka nanosi na wargi maść znieczulającą, a potem wykonuje rysunek wymarzonego kształtu ust. W trakcie trwania zabiegu podejmowana jest ostateczna decyzja o minimalizowaniu różnych mankamentów przy wargach . Makijaż permanentny ust rozpoczyna się najpierw od wykonania konturu, a dopiero później przechodzi się do wypełnienia całości barwnikiem. Zabieg wykonywany jest za pomocą jednorazowej specjalnie przeznaczonej do tego igły.

Makijaż permanentny ust – ile trwa zabieg?

Najczęściej makijaż permanentny ust zazwyczaj trwa do 2 godzin. Jednak po około 4 tygodniach potrzebne jest uzupełnienie barwnika. Dlaczego? Po około 3-5 dniach od zabiegu skóra zaczyna się łuszczyć, co jest naturalnym zjawiskiem. Barwnik powoli zanika, ponieważ wyłuszcza się do 40-50% - i to jest właśnie konieczny powód do uzupełnienia koloru.