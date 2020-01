WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Małgorzata Foremniak poszła na terapię. Namówiła ją do tego córka Małgorzata Foremniak przyznała, że za sprawą córki, Aleksandry Jędruszczak, zdecydowała się na "wewnętrzny remont". Aktorka od jakiegoś czasu korzysta z pomocy psychologa. Małgorzata Foremniak przyznała, że poszła do pomoc do psychologa (East News) Małgorzata Foremniak i Aleksandra Jędruszczak udzieliły wspólnego wywiadu magazynowi "Uroda Życia", szczerze opowiadając o swojej relacji. Z rozmowy dowiadujemy się, że córka aktorki pracuje jako psychoterapeutka i namówiła ją, by poszła do specjalisty. – Miesiącami skrobałam delikatnie: "Mamo, a może spróbujesz?" – wspomina Jędruszczak. Foremniak długo się opierała, bo była przekonana, że sama sobie poradzi. – Bardzo długo była ze mnie taka Gosia Samosia. Aż w końcu zaczął mnie męczyć jeden sen. Pojawiał się codziennie i w końcu opowiedziałam go Oli – mówi. Jędruszczak bardzo się wtedy ucieszyła. – Ja tylko czekałam na ten moment – stwierdza. Małgorzata Foremniak – terapia Z powodu powtarzającego się snu, aktorka doszła do wniosku, że nie domknęła jakichś spraw na głębszym poziomie. – I domagały się rozwiązania, którego ja nie znałam, ktoś musiał mi pomóc – tłumaczy. – Ola namówiła mnie na spotkanie ze wspaniałym psychologiem i okazało się, że psychologia to jest fajna droga do samoświadomości. (…) Dzisiaj już oddycham z ulgą. Czuję się, jakbym dostała nową siebie – kończy aktorka. Aleksandra Jędruszczak jest córką Małgorzaty Foremniak z pierwszego małżeństwa z Tomaszem Jędruszczakiem. Ojciec Oli zginął w wypadku samochodowym pod Białobrzegami 4 maja 2005 r. Aktorka wychowywała jeszcze dwójkę adoptowanych dzieci z Waldemarem Dzikim. Reżyser zmarł 16 września 2016 r.