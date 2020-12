Małgorzata i Rafał Trzaskowscy udzielili wywiadu. Opowiedzieli Kayah o początkach znajomości

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy są parą od 23 lat. Wiele razem przeżyli, ostatnio wspólnie walczyli o fotel prezydenta kraju. Małgorzata Trzaskowska wspierała męża na każdym polu, dała się poznać jako zdeterminowana i pewna siebie kobieta o jasnych poglądach. Teraz małżeństwo zdecydowało się na szczery, wspólny wywiad.

Trzaskowscy zostali zaproszeni do audycji, którą na antenie Melo Radia prowadzi Kayah. Opowiedzieli między innymi o początkach swojej znajomości. Zdobyli się też na kilka wyznań.

Małgorzata Trzaskowska o mężu

Małgorzata Trzaskowska zdecydowała się opowiedzieć Kayah, jak poznała męża. Okazało się, że Rafał Trzaskowski wpadł jej w oko z racji swojego wyglądu. Pierwszy raz zobaczyła go na zdjęciu u brata. Mężczyźni razem studiowali.

- Zapytałam, co to za chłopak, bo zainteresowałam się tym zdjęciem i nim. (...) To było zabawne, bo jak zobaczyłam Rafała w ogrodzie, w którym odbywało się spotkanie studentów, przeleciała mi przez głowę myśl, że to będzie mój mąż. Sama się z tego zaczęłam śmiać – powiedziała w rozmowie z piosenkarką Małgorzata Trzaskowska.

Prawda o małżeństwie Trzaskowskich

Rafał i Małgorzata Trzaskowski są jednomyślni co do tego, co ich łączy i scala ich związek. Wyznali, że oboje uwielbiają taniec. Potrafią się też wzajemnie rozśmieszyć. To sprawia, że się nie nudzą.

- Jest dobrym człowiekiem, ciepłym i wyrozumiałym. Za to go bardzo cenię – powiedziała o mężu Małgorzata Trzaskowska.

- Gośkę trzeba cenić za cierpliwość, za determinację no i ze sobą byśmy nie byli, gdybyśmy nie mieli takiego samego poczucia humoru i azymutu, co jest ciekawe, a co nie. (...) To nas trzyma razem. Oprócz tego jest piękna, mądra i seksi. Gośka to twarda sztuka – powiedział polityk o żonie.

