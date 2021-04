Justyna Pochanke o problemach. Odczuwała ciągłe zmęczenie

Ostatecznie Pochanke nie zdecydowała się konsultacje z psychologiem. Olbrzymią pomoc uzyskała za to od męża Adama Pieczyńskiego oraz od córki Zuzanny. Jak wyznała dziennikarka, mąż zamykał ją na klucz w pokoju, a córka zabierała czekoladę. Choć wydaje się, że takie podejście należy bardziej do drastycznych i staroświeckich metod, to jednak przyniosły pozytywny skutek.