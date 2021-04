Gzyra pokazała się bez stanika. Oto reakcja jej męża

Anna Gzyra należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Aktorka regularnie publikuje w sieci zdjęcia i krótkie filmiki dotyczące nie tylko jej życia zawodowego, lecz także prywatnego. Gwiazda jest w trakcie budowy wymarzonego domu, dlatego na jej koncie ląduje również sporo materiałów prosto z budowy. Nie brakuje także zdjęć z sesji zdjęciowych lub z ukochaną rodziną. Jednak ostatnie zdjęcie, jakie aktorka umieściła w sieci, szczególnie zwróciło uwagę jej fanów. Wszystko przez... brak stanika.

Nietypowe zdjęcie Anny Gzyry

Do tej pory rzadko można było zobaczyć Gzyrę w roznegliżowanym wydaniu, dlatego nowe zdjęcie wywołało niemałe "poruszenie". Fani ochoczo komentują fotografię gwiazdy, nie szczędząc jej komplementów. Zdjęcie postanowił skomentować również mąż aktorki, Jakub Augustynowicz. "Robię się zazdrosny" - brzmi wiadomość od małżonka.

Zdjęcie zebrało ponad dwa tysiące polubień. "Doskonałe zdjęcie" - brzmią komentarze zachwyconych fanów gwiazdy. Czy Anna Gzyra postanowi wrzucać do sieci więcej artystycznych zdjęć? Jej sympatycy na pewno byliby przeszczęśliwi!

