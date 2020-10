Małgorzata Kożuchowska o dyskryminacji. Powiedziała, co spotkało ją na planie serialu

Małgorzata Kożuchowska o zarobkach

Małgorzata Kożuchowska w wywiadzie dla "Forbes Women" opowiedziała o tym, co spotkało ją na planie serialu "Rodzinka.pl"

"Dotychczas miałam tylko jedną taką sytuację w całej mojej zawodowej pracy. Tomasz Karolak przed rozpoczęciem zdjęć do serialu Rodzinka.pl zadzwonił do mnie i powiedział, że według niego powinniśmy walczyć o równie stawki w tym serialu. To był pierwszy i jedyny przypadek, kiedy kolega chciał rozmawiać na temat pieniędzy" – mówiła w wywiadzie dla magazynu.