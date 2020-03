Małgorzata Kożuchowska odpowiada na złośliwy komentarz. "W starzeniu się od szyi nie ma nic dziwnego"

Małgorzata Kożuchowska cieszy się wielką sympatią Polek, które podziwiają ją za pogodną osobowość i wyczucie stylu. Jednak i ona, jak każda osoba publiczna, musi mierzyć się ze złośliwymi komentarzami.

Kożuchowska udostępniła selfie z samochodu, w drodze do pracy. Ujęcie od dołu, zdaniem jednej z internautek, okazało się dla niej bardzo niekorzystne. "Niekorzystne ujęcie od dołu pokazuje, że my, kobiety, starzejemy się od szyi" – napisała jedna z internautek. Złośliwy komentarz nie uszedł uwadze aktorki, która stanowczo odpowiedziała jego autorce. "W starzeniu się od szyi nie ma nic dziwnego ani wstydliwego. Nie wstydzę się tego, że nie wyglądam tak jak 25 czy nawet 5 lat temu, że się starzeję i że są ujęcia, w których może widać to bardziej. Taka jestem i myślę, że nie to stanowi o mojej wartości jako człowieka" – napisała.