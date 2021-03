Małgorzata Kożuchowska podsumowuje dzień. Nie zabrakło nostalgii

Małgorzata Kożuchowska należy do grona znanych i lubianych gwiazd, która na bieżąco dostarcza swoim fanom wiele ciekawych zdjęć. Bardzo często można znaleźć na profilu aktorki ujęcia pokazujące, jak spędza czas wolny albo jak przygotowuje się do nagrań. Kożuchowska nigdy nie wstawiła za to fotki swojego syna Jana – cały czas go chroni przed zainteresowaniem dociekliwych mediów.