Gliwińska pęka z dumy. Opowiada o swoim synu

Martyna Gliwińska była partnerką Jarosława Bieniuka. Rok temu przyszedł na świat ich syn Kazimierz. To pierwsze dziecko Martyny, a Jarosława czwarte. Piłkarz przez wiele lat był partnerem znanej aktorki, śp. Anny Przybylskiej, z którą doczekał się trzech pociech: Oliwii, Szymona i Jana. Obecnie Bieniuk jest w związku z modelką Zuzanną Pactwą. Jak się okazuje, rodzice Kazika, choć nie są już razem, to utrzymują dobre stosunki. Niedawno cała patchworkowa rodzina świętowała pierwsze urodziny najmłodszego syna.

"Kazio rośnie jak na drożdżach. Z każdym dniem zaskakuje mnie, popisując się nowymi umiejętnościami. Wraz z jego rozwojem zmienia się również jego dieta, co oznacza, że je z nami już prawie wszystko i uwielbia celebrować posiłki przy stole! Jest prawdziwym degustatorem" - napisała Gliwińska pod zdjęciem małego Kazika.

Fani Gliwińskiej zachwycają się chłopcem. Wielu z nich podkreśla, ze Kazik jest bardzo podobny do Martyny. "Kazio, ale ty już duży gość jesteś! Ściskam", "Urodę to ma po mamie!", "Ale Kazio do ciebie podobny. Martyna masz pięknego syna", "Zawsze taki uśmiechnięty ten twój synuś. Uśmiech ma po tobie" - czytamy w komentarzach.