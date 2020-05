Małgorzata Kożuchowska w koszuli na wiosnę. Wiemy, gdzie można takie kupić

Tym razem wybrała bezpieczną opcję, czyli jasną koszulę o ciekawym wzorze w róże. Takie klasyki zawsze się obronią i będą pasować do wielu stylizacji. Aktorka wyglądała rewelacyjnie, a jej obserwatorzy byli podobnego zdania.

Koszula to zdecydowanie must have w szafie każdej z nas. Warto pamiętać, że nie musi być tylko biała. Wariacje na temat kolorów i wzorów są dostępne w każdej sieciówce i na ich platformach internetowych. Warto zwrócić uwagę na sklep Bershka, gdzie właśnie trwają wyprzedaże. A podobne modele koszul można kupić już od 34,90 złotych.