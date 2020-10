Małgorzata Kożuchowska w marynarce w kratę. To będzie hit tej jesieni

Małgorzata Kożuchowska w marynarce w kratę

Teraz Kożuchowska na swoich zdjęciach na Instagramie pozuje w jesiennych stylizacjach. Widać, że jest już gotowa na kolejną porę roku. I tak, na ostatnim zdjęciu, pozuje w skromnym, ale eleganckim zestawie. Marynarka w kratę to z pewnością mast have sezonu. Sprawdzi się na różnego rodzaju wyjścia: służbowe i te mniej oficjalne. Małgorzata Kożuchowska postawiła na dobrze skrojoną i klasyczną marynarkę w kratę. Kolory są jesienne: kremowy i granatowo-musztardowy. Do tego dobrała jasne spodnie z wywiniętą nogawka i klasyczny top pod marynarkę na jesień. Stylizację dopełniają buty – sztylety na płaskiej podeszwie. W typowo jesiennym kolorze. Całość prezentuje się nienagannie.

"W weekend leśne wycieczki z psami, w tygodniu spacer na próbę do teatru po skąpanej w słońcu Warszawie. Taką jesień to ja lubię, a Wy?" – napisała pod postem aktorka. Fani od razu zabrali się do komplementowania aktorki. "Modelka piękniejsza od butów", "Piękna marynarka", "Stylówka super, no i butki niczego sobie. Bardzo ładnie" – pisały obserwatorki Kożuchowskiej. Aktorka zdradziła, że jej buty pochodzą z nowej kolekcji marki CCC. Za to marynarkę w kratę na jesień możemy znaleźć w każdej sieciówce. My podobne znalazłyśmy w H&M. Cena każdej z nich to 149 zł. Do wyboru mamy różne modele: krótsze, dłuższe, bardziej lub mniej dopasowane. Są też różne wersje kolorystyczne.