Małgorzata Kożuchowska w oryginalnym płaszczu. Ten model będzie idealny dla kobiet 50+

Małgorzata Kożuchowska otula się futerkiem

Małgorzata Kożuchowska zaprezentowała się w bardzo ciekawym płaszczu. Oryginalne kwiatowe wzory na granatowej tkaninie, sprawiały, że aktorka na polskie ulice wprowadziła pozytywną energię. Niebanalną ozdobą tego płaszcza jest futerko, które pokrywa jego klapy. Dzięki temu Małgorzata Kożuchowska otulona była przyjemnym materiałem i do tego wyglądała stylowo. Tego typu ozdoba będzie bardzo modna w tym sezonie. Jeśli panie po 50. wolą stonowane kolory, nie jest to przeszkodą, by wybrać beżowy, szary lub nawet różowy płaszcz, ale na pewno dodatek sztucznego futerka będzie świetnym wyborem.