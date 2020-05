Małgorzata Kożuchowska wręczyła laptopy. Aktorka jest pod wrażeniem rozmów z dziećmi

Małgorzata Kożuchowska stara się dobrze wykorzystywać swoją popularność i wspiera szereg działań charytatywnych. W dobie koronawirusa i edukacji zdalnej jeszcze więcej osób potrzebuje pomocy, dlatego aktorka postanowiła zorganizować akcję "Milion za milion". Celem było zebranie miliona złotych na zakup sprzętu elektronicznego dla dzieci, które mają utrudniony dostęp do nauki online. Co ciekawe inspiracją do takiej zbiórki było przekroczenie miliona obserwatorów na instagramowym profilu aktorki.