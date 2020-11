Małgorzata Markiewicz umieściła wzruszające zdjęcie. Odniosła się do Światowego Dnia Wcześniaka

Dramatyczna historia porodu Małgorzaty Markiewicz

Do grona rodziców wcześniaków zalicza się Małgorzata Markiewicz, czyli gwiazda pierwszej edycji "The Four. Bitwa o sławę". Jej syn Antoś urodził się w 6. miesiącu ciąży. Dzięki doskonałej opiece medycznej, obecnie chłopiec jest już bezpieczny w ramionach mamy. Właśnie z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, wokalistka opublikowała wzruszający post na Instagramie, dołączając do niego zdjęcia.