Monika Kuszyńska w blond lokach. Jak wygląda w nowej fryzurze?

Monika Kuszyńska kilkanaście lat temu robiła karierę w zespole Varius Manx. W 2006 roku jej świat nagle wywrócił się do góry nogami. Miała wypadek samochodowy i otarła się o śmierć. Długo walczyła o zdrowie. Do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Przez wiele lat nie mogła tego faktu zaakceptować. "Przez kilka miesięcy nie mogłam spojrzeć w lustro, czułam odrazę, jakby ktoś włożył mnie w inne ciało. Ale to dało mi siłę i poukładało moje wartości" – powiedziała w jednym z wywiadów.

Po pewnym czasie podejście gwiazdy do życia zmieniło się i zaczęła pozytywnie nastawiać się do nowej rzeczywistości. "Trzeba brać to, co masz i zrobić z tego jak najwięcej. Dziś wózek jest częścią mnie i już go nie zauważam" – podkreśla 40-letnia wokalistka.