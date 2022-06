Małgorzata Opczowska pokazała się w mini na premierze. Zadała szyku

"Samiec Alfa" wchodzi na ekrany kin. O czym jest film?

"Samiec Alfa" to czarna komedia w reżyserii Katii i Igora Priwieziencewów. Film opowiada o pięciu mężczyznach, którzy spotykają się na kursie samorozwoju, prowadzonym przez charyzmatycznego coacha. Obiecuje on, że naprawi relacje swoich klientów z partnerkami. Proponowane przez niego metody prowadzą do wielu zabawnych i przerażających konsekwencji.