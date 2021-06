Małgorzata Opczowska się zaręczyła. Jej wybrankiem jest znany dziennikarz

Rozwód był dla niej ciosem

Dziennikarka nie ukrywała, że jest rozwódką. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" wyznała: - Ten rok covidowy był dla mnie z jednej strony bardzo łaskawy, a z drugiej wydarzyło się też kilka przykrych rzeczy. Udało mi się zamknąć to, co za długo się ciągnęło. Mam tu na myśli rozwód z mężem. Nie ukrywam, że to był cios dla mnie i moich bliskich. Zwłaszcza że rodzice przeżyli razem 50 lat. Czasu nie cofnę, ale mogę patrzeć z nadzieją w przyszłość.