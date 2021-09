Małgorzata Opczowska wróciła z Helu, gdzie wzięła ślub. W pracy czekała na nią niespodzianka

Opczowska dostała prezent od TVP

Kilka kolejnych dni po ceremonii młoda para spędziła jeszcze nad morzem, aby nacieszyć się sobą i nabrać sił do kolejnych zawodowych wyzwań. Po powrocie do Warszawy na Opczowską czekała miła niespodzianka. Jej koledzy z pracy zostawili jej pod drzwiami garderoby prezent w postaci bukietu kwiatów i złotych balonów. Dziennikarka pochwaliła się na nim na Instagramie. Do zdjęcia zapozowała razem ze swoim świeżo upieczonym mężem. "Gdy praca to miejsce, w którym czujesz się jak wśród przyjaciół. @impresariat_tvp bardzo dziękujemy!!! Jesteście super teamem i wspaniałymi ludźmi" – napisała Opczowska pod postem.