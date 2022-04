Prywatne życie Małgorzaty Potockiej obfitowało w skandale. Zdradzała i była zdradzana

Małgorzata Potocka to utalentowana aktorka, reżyserka i producentka. Jej życie prywatne to gotowy materiał na film. Związek z jednym z najpopularniejszych polskich muzyków, Grzegorzem Ciechowskim, to nie wszystko. Gwiazda straciła głowę także dla słynnego restauratora… i bardzo się rozczarowała.