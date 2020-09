Małgorzata Rozenek-Majdan o powrocie dzieci do szkoły. Nie wszyscy podzielają jej zdanie

1 września. Gwiazdy o powrocie dzieci do szkół

Nie wszyscy jednak "kupili" obietnice ministra. Serwis "Plejada" przepytał polskie gwiazdy, co sądzą o powrocie ich dzieci do szkoły.

Pełna obaw jest również Anna Kalczyńska. Mamie trójki dzieci trudno uwierzyć w to, że nauczyciele są w stanie izolować się od swoich podopiecznych. "Trudno mi jest wyobrazić sobie, żeby nauczyciele prowadzili zajęcia w maseczkach czy przyłbicach. Oni nie są w stanie izolować się od dzieci, bo one wymagają kontaktu, dlatego mam nadzieję, że szkoły będą testować swoich nauczycieli i będą mieć możliwość upewnić się, że są oni zdrowi" – mówiła w rozmowie z "Plejadą".

Z obawami, ale również z nadzieją na ten rok szkolny patrzy Dominika Tajner. " Jeżeli będzie taka możliwość, to mój syn pójdzie do szkoły. […] Brałam też pod uwagę to, aby syn został w domu jeszcze przez pewien czas, jednak dopóki jest zdrowy i ktoś decyduje o tym, że dzieci mogą wrócić do szkół, to zaufaliśmy i mam nadzieję, że będzie dobrze" – podsumowała.