Powrót do szkoły od września? Minister edukacji narodowej zapowiada pracę nad przepisami

Pandemia koronowirusa przewróciła wszystkie systemy do góry nogami. Szkolnictwo również musiało dostosować się do nowych zasad bezpieczeństwa i nauczania. 12 marca zamknięto placówki i zawieszono zajęcia stacjonarne, 25 marca uczniowie rozpoczęli naukę online. W ten sposób pracowano aż do zakończenia roku szkolnego, czyli do 26 czerwca.