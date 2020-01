Małgorzata Rozenek-Majdan pochwaliła Radosława Majdana. "Mam skarb, nie męża"

– Starania o dziecko, cała żmudna procedura in vitro jest egzaminem dla każdej miłości. I Radosław zdał go celująco – wyznała Małgorzata Rozenek i zdradziła swoje plany na najbliższą przyszłość.

– Nie skłamię, jeśli powiem, że Radosław oszalał ze szczęścia. Rozpieszcza mnie do granic możliwości. Dba, żebym się wysypiała, zdrowo odżywiała i niczym nie denerwowała – zdradziła celebrytka.

– Dziś mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że mam skarb, nie męża. Starania o dziecko, cała żmudna procedura in vitro jest egzaminem dla każdej miłości. I Radosław zdał go celująco. Kiedy traciłam nadzieję, pocieszał mnie. Stopował, kiedy puszczały mi nerwy, i zapewniał, że wszystko będzie dobrze. Zawsze w stosunku do mnie był dżentelmenem i tego uczy też Stasia i Tadzia – wyznała Małgorzata Rozenek.