Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała brata. "Połączenie Toma Cruise’a z młodym Melem Gibsonem"

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała fanom zdjęcie swojego brata. Dostrzega uderzające podobieństwo do swoich aktorów.

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie swojego brata. Misha ma podobne rysy twarzy i identyczne jasnoniebieskie oczy jak jego siostra. Uwagę fanów zwróciła jego uroda.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała brata Na zdjęciu brat Małgorzaty Rozenek-Majdan pozuje w szarym golfie i czarnej, eleganckiej marynarce. Jest lekko opalony, ma krótki przystrzyżone jasnobrązowe włosy i delikatny zarost.

"Połączenie Toma Cruise z młodym Melem Gibsonem. Niektórzy doszukuje się też podobieństwa do Brada Pitta. Dla mnie to po prostu Misha mój brat. Oczy mamy te same" – zauważyła. "Tak mnie dzisiaj wzięło na rodzinne wspominki" – dodała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Fanom przypadło do gustu zdjęcie Mishy, a pod postem od razu pojawiły się liczne komentarze. Co ciekawe, porównywano go nie tylko do Toma Cruise’a i Mela Gibsona, ale również innych osób publicznych.

"Jakie Państwo mają geny! No pani piękna w każdym calu, ale brat!", "Oczy macie Państwo jak ocean. Można w nich utonąć", "Może jeszcze nie wiecie, że Brad Pitt to wasz zaginiony brat", "Ja bym powiedziała, że to Wiliam Levy no skóra zdjęta" – pisali internauci.

