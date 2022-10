Małgorzata Rozenek-Majdan to jesieniara? Ten sweter na to wskazuje. Podobny noszą Cichopek i Ostaszewska

Ten sweter w stylu Małgorzaty Rozenek to absolutnie obowiązkowa pozycja w szafie każdej kobiety

Małgorzata Rozenek-Majdan, publikując na swoim Instagramie zdjęcie w kremowym kardiganie, zrobiła prawdziwy szał. Sweter sięgający do połowy ud, z praktycznymi kieszeniami i szerokimi rękawami to połączenie stylu prawdziwej jesieniary z niezwykłą funkcjonalnością. Gruby splot kardiganu nie tylko perfekcyjnie otula i ogrzewa, ale daje ciekawy i oryginalny efekt niezależnie od tego, z czym go zestawisz.