Pamiętacie te stylizacje Katarzyny Cichopek? O nich mówiła cała Polska

Klasa w wydaniu Katarzyny Cichopek

Choć codzienny styl Katarzyny Cichopek 10 lat temu był nieco ekscentryczny, to na jej kreacjach z czerwonego dywanu rzadko można było się zawieść. Tej zielonej sukni bez ramiączek, która swobodnie spływała do ziemi, nie powstydziłaby się dziś żadna gwiazda Hollywood. To jedna z najlepszych stylizacji aktorki, jakie kiedykolwiek widzieliśmy.