Małgorzata Rozenek-Majdan wie, kto zagrałby ją w filmie. Wskazała na wielką gwiazdę

Życie nie szczędziło jej kryzysowych momentów. Jak sama podkreśliła, trudne chwile zawsze były związane z życiem prywatnym. - Jedyne, co może mnie dotknąć to zawirowania uczuciowe, bo to jest miejsce, w którym jestem totalnie bezbronna. Rzeczy związane z pracą, są tylko pracą. Nawet jeśli są trudne, to masz świadomość, że to jest tylko praca. Dasz sobie chwilę i ogarniesz temat - podsumowała.