Wystarczy jedynie 30 sekund na każde ćwiczenie. Mięśnie ci podziękują

Pierwszą polecaną pozycją, która znana jest pewnie każdemu (choćby ze słyszenia) to pozycja dziecka. Aby ją poprawnie wykonać, siadamy na piętach, złączamy stopy i szeroko rozstawiamy kolana. Następnie pochylamy tułów do przodu, kładąc się na macie. Ręce powinny być wyprostowane w łokciach, a czoło oparte o matę. Po chwili powinniśmy poczuć rozciągające się mięśnie na plecach - co za ulga!