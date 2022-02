Małgorzata Rozenek miała oryginalny pomysł na walentynkowy prezent dla męża. Teraz prosi fanów o pomoc

"Prawda jest taka, że nie ma złotej reguły czy recepty na szczęśliwy związek. Wiem tylko jedno: że moc miłości jest nieprawdopodobna, człowiek staje się wobec niej totalnie bezsilny. A gdy się kocha, to wszystko jest proste. W małżeństwie ważne jest przede wszystkim "przepraszam" oraz "kocham cię". Dla mnie jest to podstawa. Często obserwuję coś niebywałego: że mąż i żona są milsi dla obcych niż dla siebie. To dla mnie szokujące. Trzeba wydobywać z nas to, co piękne, a pomagają w tym te słowa " tłumaczyła w "Dobrym Tygodniu".