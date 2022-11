Małgorzata Rozenek ujawniła plan na święta. Będzie inaczej niż rok temu

Małgorzata Rozenek opowiedziała o świętach w 2022 roku. Będzie tradycyjnie

Rozenek pochwaliła się, jak spędza tegoroczne święta. - W tym roku mamy Wigilię w normalny dzień Wigilii. Ze względu na pracę, bo i ja rozpoczęłam nową pracę, i Radosław, więc jak to "świeżaki", musimy dostosowywać nasze terminy do naszych terminów służbowych. W tym roku nie mamy, jak wyjechać. Ale powiem zupełnie szczerze, że cieszę się, że tak to się ułożyło, że będziemy mogli z czystym sumieniem posiedzieć w domu - opowiadała reporterce Jastrząb Post.