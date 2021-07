Małgorzata Rozenek w błękitnej sukience. Kosztuje 200 złotych

Małgorzata Rozenek w efektownej sukience

Prezenterka opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie w uroczej sukience. To błękitna kreacja mini. Uwagę zwraca krój sukienki. Ma odkryte ramiona, mocno wycięty dekolt i szerokie rękawy zakończone paseczkami. Jest bardzo krótka i idealnie pasuje do opalenizny Małgorzaty Rozenek, która aktualnie jest we Włoszech.