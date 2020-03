Małgorzata Socha pokazała łazienkę. Przy okazji zwróciła się do kobiet

Niektóre internautki uważają, że nie jest to odpowiedni moment, by reklamować krem. "Pani Małgosiu, błagam, dajmy teraz spokój z kosmetykami i ich reklamami. Zwykli szarzy ludzie potracili pracę i nie wiedzą, czy jutro będą mieli na chleb" – skomentowała jedna z fanek. "Kosmetyki do pielęgnacji to ostatnia rzecz, o której teraz myślę... Teraz to raczej dezynfekcja" – dodała kolejna.