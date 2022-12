Małgorzata Socha pokazała łazienkę. Żyrandol jak z pałacu

Niepowtarzalny charakter zapewniają też okiennice, które sprawiając, że pokój wypoczynkowy jest zdecydowanie bardziej przytulny. Kiedy zaś zajrzymy do kuchni, naszym oczom ukażą się białe marmurowe blaty, ściana wyłożona szarymi kaflami, oraz dobrane pod kolor szafki. We wnętrzu nie uświadczymy zbędnych dodatków - wszystko po to, by pozostawić dużo miejsca na przygotowywanie specjałów domowej kuchni.