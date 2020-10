Małgorzata Socha w kozakach na jesień. Ten model doskonale wpisuje się w trendy 2020

Moda na szerokie spodnie nas nie opuszcza. Chociaż do niedawna jeszcze kojarzyły się z kiczem, w tym sezonie są jednym z najpopularniejszych trendów. To, że zawitała do nas jesień, nie oznacza, że powinniśmy schować je w głąb szafy. Szerokie nogawki również można świetnie łączyć z jesiennymi butami, o czym doskonale wie Małgorzata Socha.